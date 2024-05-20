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CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІЛ 1 ТА 2 ТИПІВ тест, №1 - Запоріжжя (187123) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
256,75
Економія: -33,13 грн
223,62 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
263,00
Економія: -43,00 грн
220,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
285,64
Економія: -54,83 грн
230,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
262,62
Економія: -22,19 грн
240,43 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
286,00
Економія: -66,00 грн
220,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
261,82
Економія: -21,39 грн
240,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
277,95
Економія: -37,54 грн
240,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
264,02
Економія: -40,02 грн
224,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
263,00
Економія: -43,00 грн
220,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
227,15
Економія: -21,95 грн
205,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
256,80
Економія: -32,80 грн
224,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
225,12 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
286,00
Економія: -66,00 грн
220,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (1)
286,00
Економія: -66,00 грн
220,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
272,28
Економія: -36,22 грн
236,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (1)
278,65
Економія: -42,59 грн
236,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
253,55
Економія: -17,52 грн
236,03 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
286,00
Економія: -66,00 грн
220,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
257,10
Економія: -21,04 грн
236,06 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
263,00
Економія: -43,00 грн
220,00 грн