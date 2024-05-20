CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІЛ 1 ТА 2 ТИПІВ тест, №1 - Запоріжжя (187123) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Елітфарм
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Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Народна аптека
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Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
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Запоріжжя, просп. Соборний, 42
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
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Запоріжжя, вул. Космічна, 19
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16