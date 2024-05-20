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CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІЛ 1 ТА 2 ТИПІВ тест, №1 - Одеса (187123) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
265,30
Економія: -29,24 грн
236,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
263,22
Економія: -27,16 грн
236,06 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (1)
249,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
247,23
Економія: -12,33 грн
234,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
231,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -32,33 грн
222,66 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
272,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
243,75
Економія: -14,25 грн
229,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
271,17
Економія: -30,75 грн
240,42 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
272,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
264,52
Економія: -24,09 грн
240,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (3)
261,99
Економія: -39,33 грн
222,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (5)
269,74
Економія: -29,31 грн
240,43 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (1)
277,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
231,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
275,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (1)
225,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: упаковка (2)
231,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (1)
249,57
Економія: -13,53 грн
236,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (2)
210,70 грн