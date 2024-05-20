CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІЛ 1 ТА 2 ТИПІВ тест, №1 - Одеса (187123) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 37 аптеках
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
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Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Аптека акс соціальна
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Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
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Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
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Одеса, вул. Пастера, 31
Подорожник
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Одеса, вул. Грецька, 45
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Одеса, вул. Грецька, 45
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Одеса, вул. Преображенська, 65
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Одеса, вул. Преображенська, 83
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Одеса, вул. Катерининська, 48
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Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Подорожник
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Одеса, вул. Катерининська, 72
Аптека низьких цін
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Аптека копійка
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А