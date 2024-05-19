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CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІЛ 1 ТА 2 ТИПІВ тест, №1 - Львів (187123) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
252,17
Економія: -16,17 грн
236,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
294,99
Економія: -72,33 грн
222,66 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
308,99
Економія: -86,33 грн
222,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
218,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -39,33 грн
222,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
259,01
Економія: -17,44 грн
241,57 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
248,39
Економія: -9,39 грн
239,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (2)
241,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
231,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
218,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
210,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Городоцька, 177
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Городоцька, 181
Всього: упаковка (2)
241,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: упаковка (4)
241,55 грн