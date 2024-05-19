CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІЛ 1 ТА 2 ТИПІВ тест, №1 - Київ (187123) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 127 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Фармація
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176