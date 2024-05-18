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CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІЛ 1 ТА 2 ТИПІВ тест, №1 - Харків (187123) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
250,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
268,06
Економія: -32,00 грн
236,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
250,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
275,54
Економія: -35,13 грн
240,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
260,96
Економія: -24,90 грн
236,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
218,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
265,65
Економія: -29,55 грн
236,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 161
Всього: упаковка (2)
250,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ново-Баварський, 77
Всього: упаковка (1)
250,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 323-В
Всього: упаковка (1)
253,74
Економія: -17,64 грн
236,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
231,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
236,06 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Дружби, 13
Всього: упаковка (2)
248,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (1)
252,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (2)
260,79
Економія: -24,69 грн
236,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 41
Всього: упаковка (1)
261,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
279,99
Економія: -57,33 грн
222,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
249,21
Економія: -13,21 грн
236,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
250,08
Економія: -12,88 грн
237,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Всього: упаковка (1)
301,99
Економія: -79,33 грн
222,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (2)
249,19
Економія: -13,09 грн
236,10 грн