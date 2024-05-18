CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІЛ 1 ТА 2 ТИПІВ тест, №1 - Харків (187123) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 161
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ново-Баварський, 77
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 323-В
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Дружби, 13
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, пл. Центральна, 3
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 41
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211