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CITO TEST Syphilis ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СИФІЛІСУ тест, №1 - Львів (187122) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
146,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
144,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
157,58
Економія: -17,52 грн
140,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
146,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
122,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,20 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом