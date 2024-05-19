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CITO TEST Syphilis ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СИФІЛІСУ тест, №1 - Київ (187122) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
144,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
170,85
Економія: -31,26 грн
139,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
131,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
170,90
Економія: -50,11 грн
120,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
162,67
Економія: -24,82 грн
137,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
119,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
161,21
Економія: -19,72 грн
141,49 грн