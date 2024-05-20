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Аптечка медична універсальна , №1 - Запоріжжя (352667) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
261,22
Економія: -32,88 грн
228,34 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
274,98
Економія: -21,88 грн
253,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
251,67
Економія: -23,66 грн
228,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
280,19
Економія: -41,05 грн
239,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
265,43
Економія: -37,04 грн
228,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
253,93
Економія: -30,07 грн
223,86 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
288,40
Економія: -37,18 грн
251,22 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
275,67
Економія: -27,31 грн
248,36 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
241,94
Економія: -30,45 грн
211,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
240,06
Економія: -16,60 грн
223,46 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (3)
269,44
Економія: -20,61 грн
248,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
279,65
Економія: -30,26 грн
249,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
274,03
Економія: -24,64 грн
249,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (2)
252,85
Економія: -24,26 грн
228,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (1)
274,65
Економія: -39,99 грн
234,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Всього: упаковка (1)
275,16
Економія: -29,20 грн
245,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: упаковка (1)
264,76
Економія: -36,77 грн
227,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
248,73
Економія: -18,91 грн
229,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
263,34
Економія: -18,40 грн
244,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
Всього: упаковка (1)
209,25 грн