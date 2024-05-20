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Аптечка медична універсальна , №1 - Одеса (352667) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
278,72
Економія: -26,63 грн
252,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
277,89
Економія: -38,58 грн
239,31 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (1)
260,59
Економія: -25,94 грн
234,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
Всього: упаковка (1)
197,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
259,53
Економія: -36,43 грн
223,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
275,94
Економія: -26,62 грн
249,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
264,11
Економія: -41,01 грн
223,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
Всього: упаковка (1)
209,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
239,05
Економія: -15,59 грн
223,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 48
Всього: упаковка (1)
284,74
Економія: -33,10 грн
251,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Всього: упаковка (1)
199,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
257,66
Економія: -30,02 грн
227,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
269,05
Економія: -23,58 грн
245,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (2)
267,13
Економія: -43,73 грн
223,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (3)
257,64
Економія: -29,30 грн
228,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
284,41
Економія: -33,70 грн
250,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
277,27
Економія: -31,87 грн
245,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
Всього: упаковка (2)
276,40
Економія: -15,23 грн
261,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
250,59
Економія: -22,35 грн
228,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
275,54
Економія: -26,15 грн
249,39 грн