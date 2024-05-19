Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняАптечки/набір першої медичної допомогиАптечка медична універсальнаЦіни в аптеках

Аптечка медична універсальна , №1 - Київ (352667) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
221,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (2)
205,00 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (1)
410,00
Економія: -98,06 грн
311,94 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (1)
423,00
Економія: -107,13 грн
315,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, просп. Берестейський, 100-З
Всього: упаковка (1)
274,82
Економія: -26,70 грн
248,12 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новосілки, вул. Олександрівська, 1-Г
Всього: упаковка (1)
252,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Освіти, 17
Всього: упаковка (1)
208,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вишневе, вул. Святошинська, 27-Б/70
Всього: упаковка (1)
289,68
Економія: -38,46 грн
251,22 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
Всього: упаковка (1)
315,99
Економія: -75,46 грн
240,53 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 1-Б
Всього: упаковка (1)
221,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 3-В
Всього: упаковка (1)
198,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
251,01
Економія: -22,15 грн
228,86 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
Всього: упаковка (1)
209,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (2)
271,41
Економія: -20,73 грн
250,68 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
253,41
Економія: -25,17 грн
228,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
Всього: упаковка (1)
269,03
Економія: -20,20 грн
248,83 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 48
Всього: упаковка (1)
282,42
Економія: -30,78 грн
251,64 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Всього: упаковка (1)
199,42 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (2)
264,73
Економія: -41,33 грн
223,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
269,15
Економія: -23,68 грн
245,47 грн