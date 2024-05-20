CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ C тест, №1 - Одеса (181327) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 35 аптеках
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Одеса, вул. Праведників миру, 23
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Одеса, вул. Степова, 17
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Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
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Одеса, вул. Пастера, 31
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Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
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Одеса, вул. Болгарська, 42
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Одеса, вул. Грецька, 46
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Одеса, вул. Буніна, 33
Аптека низьких цін
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Подорожник
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Одеса, вул. Катерининська, 72
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
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Одеса, вул. Сегедська, 14
Глорія
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Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
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Одеса, вул. Космонавтів, 15
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Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Аптека низьких цін
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Одеса, вул. Космонавтів, 33
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
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Одеса, вул. Тіниста, 9/11