CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ C тест, №1 - Львів (181327) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 30 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Зелена, 73
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Личаківська, 55
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71