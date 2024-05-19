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CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ C тест, №1 - Львів (181327) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
263,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
218,57 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
241,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
294,99
Економія: -72,20 грн
222,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
308,99
Економія: -86,20 грн
222,79 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
241,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
218,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
231,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
250,61
Економія: -19,49 грн
231,12 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
209,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Зелена, 73
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Личаківська, 55
Всього: упаковка (2)
241,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (2)
268,99
Економія: -46,20 грн
222,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
260,88
Економія: -29,49 грн
231,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
223,30 грн