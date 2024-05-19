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CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ C тест, №1 - Київ (181327) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
266,20
Економія: -67,50 грн
198,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
266,20
Економія: -67,50 грн
198,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
283,05
Економія: -51,79 грн
231,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
292,80
Економія: -74,23 грн
218,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
262,18
Економія: -30,62 грн
231,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
273,93
Економія: -41,80 грн
232,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
257,30
Економія: -26,26 грн
231,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
286,75
Економія: -8,60 грн
278,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
266,34
Економія: -35,71 грн
230,63 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
295,80
Економія: -43,80 грн
252,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
278,78
Економія: -48,31 грн
230,47 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
214,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
278,48
Економія: -48,95 грн
229,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
264,99
Економія: -42,20 грн
222,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
271,57
Економія: -40,49 грн
231,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
265,07
Економія: -34,02 грн
231,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
240,24
Економія: -15,03 грн
225,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
267,92
Економія: -37,74 грн
230,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (2)
281,22
Економія: -50,76 грн
230,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
273,99
Економія: -42,91 грн
231,08 грн