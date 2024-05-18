CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ C тест, №1 - Харків (181327) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Опішня, вул. Незалежності, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5