Всі аптеки України
Медичні виробиВироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)Системи для визначення мікроорганізмівтест-системиCITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ CЦіни в аптеках

CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ C тест, №1 - Харків (181327) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
264,69
Економія: -35,54 грн
229,15 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (2)
210,79 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 7
Всього: упаковка (1)
263,31 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Всього: упаковка (1)
231,70 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
242,99
Економія: -20,20 грн
222,79 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
244,01
Економія: -17,80 грн
226,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
244,93
Економія: -18,82 грн
226,11 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
196,88 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Всього: упаковка (2)
301,99
Економія: -79,20 грн
222,79 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
255,63
Економія: -24,75 грн
230,88 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Опішня, вул. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
218,55 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Всього: упаковка (1)
301,99
Економія: -79,20 грн
222,79 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
268,39
Економія: -41,78 грн
226,61 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
266,14
Економія: -39,53 грн
226,61 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
271,14
Економія: -39,69 грн
231,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (1)
272,26
Економія: -42,76 грн
229,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (1)
272,44
Економія: -41,23 грн
231,21 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1)
231,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (2)
231,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (2)
247,56
Економія: -16,44 грн
231,12 грн