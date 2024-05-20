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CITO TEST HBsAg ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ HBsAg ВИРУСА ГЕПАТИТУ B тест, №1 - Одеса (181326) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
244,27
Економія: -17,76 грн
226,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
202,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
263,22
Економія: -33,95 грн
229,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
231,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
210,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
199,64 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
265,51
Економія: -34,52 грн
230,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
269,08
Економія: -38,90 грн
230,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
281,72
Економія: -51,26 грн
230,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
247,60
Економія: -21,74 грн
225,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (11)
268,69
Економія: -38,51 грн
230,18 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (1)
258,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
231,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
225,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
248,50
Економія: -18,44 грн
230,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
251,92
Економія: -22,01 грн
229,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Всього: упаковка (2)
231,70 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (3)
242,90 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: упаковка (1)
241,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
199,64 грн