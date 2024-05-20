CITO TEST HBsAg ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ HBsAg ВИРУСА ГЕПАТИТУ B тест, №1 - Одеса (181326) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
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Одеса, вул. Праведників миру, 23
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Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
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Одеса, вул. Пастера, 31
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Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
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Одеса, вул. Болгарська, 42
Аптека шар@
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Одеса, вул. Преображенська, 65
Аптека копійка
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Одеса, вул. Преображенська, 83
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Одеса, вул. Буніна, 33
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
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Всього: упаковка (11)
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
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Одеса, бульв. Італійський, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Аптека шар@
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Одеса, вул. Черняховського, 1-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
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Одеса, вул. Левітана, 67/1