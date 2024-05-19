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CITO TEST HBsAg ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ HBsAg ВИРУСА ГЕПАТИТУ B тест, №1 - Львів (181326) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
199,64 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
262,17 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
246,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
263,56
Економія: -33,83 грн
229,73 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
294,99
Економія: -72,22 грн
222,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
308,99
Економія: -86,22 грн
222,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
218,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
260,06
Економія: -28,67 грн
231,39 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (2)
220,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
218,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (4)
218,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
249,46
Економія: -19,40 грн
230,06 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Городоцька, 177
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
241,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -56,22 грн
222,77 грн