CITO TEST HBsAg ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ HBsAg ВИРУСА ГЕПАТИТУ B тест, №1 - Київ (181326) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 139 аптеках
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Біла ромашка
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Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
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Київ, вул. Саксаганського, 117
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Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека доброго дня
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Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Біла ромашка
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Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Золотоустівська, 55
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Межигірська, 56
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
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Київ, вул. Коперника, 2-А
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Велика Васильківська, 112