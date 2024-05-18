CITO TEST HBsAg ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ HBsAg ВИРУСА ГЕПАТИТУ B тест, №1 - Харків (181326) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Харків, просп. Незалежності, 13
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Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
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Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
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Охтирка, пров. Харківський, 3
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Охтирка, пров. Харківський, 2
Бажаємо здоров'я
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Охтирка, пров. Харківський, 3
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Опішня, вул. Незалежності, 1
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29