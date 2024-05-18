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CITO TEST HBsAg ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ HBsAg ВИРУСА ГЕПАТИТУ B тест, №1 - Харків (181326) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
259,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
250,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
268,83
Економія: -37,18 грн
231,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
261,38
Економія: -35,09 грн
226,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
261,67
Економія: -30,60 грн
231,07 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
251,18
Економія: -19,62 грн
231,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Всього: упаковка (1)
231,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
244,01
Економія: -17,80 грн
226,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
251,01
Економія: -19,28 грн
231,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
196,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Всього: упаковка (2)
301,99
Економія: -79,15 грн
222,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
255,63
Економія: -24,75 грн
230,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Опішня, вул. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
218,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Всього: упаковка (1)
301,99
Економія: -79,15 грн
222,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
198,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (2)
273,68
Економія: -42,60 грн
231,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (2)
270,34
Економія: -40,16 грн
230,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
272,20
Економія: -39,84 грн
232,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (1)
272,26
Економія: -42,76 грн
229,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (1)
271,38
Економія: -41,07 грн
230,31 грн