Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Тростянецька, 47 Всього: упаковка (1) 639,16 Економія: -107,59 грн 531,57 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Ялтинська, 7 Всього: упаковка (1) 608,19 Економія: -83,49 грн 524,70 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д Всього: упаковка (1) 591,66 Економія: -60,42 грн 531,24 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Лифаря Сержа, 13 Всього: упаковка (1) 574,56 Економія: -104,11 грн 470,45 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29 Всього: упаковка (1) 639,83 Економія: -108,26 грн 531,57 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А Всього: упаковка (2) 634,53 Економія: -104,79 грн 529,74 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31 Всього: упаковка (1) 631,60 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Марсельська, 56 Всього: упаковка (1) 637,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 128 Всього: упаковка (1) 575,55 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, просп. Свободи, 7/26 Всього: упаковка (1) 531,95 грн Забронювати