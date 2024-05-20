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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7101 розмір L, №1 - Одеса (742985) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (1)
395,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
415,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (2)
396,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (1)
415,22 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (1)
415,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (1)
415,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (1)
381,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
415,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
396,34 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Всього: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Всього: упаковка (1)
381,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (1)
359,54 грн