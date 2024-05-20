Бандаж на гомілковостопний суглоб 7101 розмір L, №1 - Одеса (742985) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А