Бандаж на гомілковостопний суглоб 7101 розмір L, №1 - Київ (742985) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 56 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Мед-сервіс
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Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Мед-сервіс
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Київ, пл. Печерська, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2