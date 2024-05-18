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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7101 розмір L, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (742985) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
434,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (3)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
Всього: упаковка (1)
413,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (2)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (1)
396,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
396,33 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 24-А
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Всього: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
Всього: упаковка (1)
434,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Всього: упаковка (1)
377,47 грн