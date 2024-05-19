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Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7036 еластичний S/M, №1 - Київ (733932) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
237,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
272,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
260,75 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
248,90 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека вашої сім'ї
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Всього: упаковка (1)
192,47 грн
Аптека вашої сім'ї
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
277,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 12
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 21
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
260,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 44-Б
Всього: упаковка (1)
248,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Виговського Івана, 10-М
Всього: упаковка (1)
260,75 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
258,00
Економія: -7,74 грн
250,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 26
Всього: упаковка (1)
237,05 грн