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Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7036 еластичний L/XL, №1 - Одеса (733931) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -40,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
280,99
Економія: -52,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
259,99
Економія: -31,89 грн
228,10 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95
Всього: упаковка (1)
294,99
Економія: -66,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
Всього: упаковка (1)
253,99
Економія: -25,89 грн
228,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
270,98 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рені, вул. Вознесенська, 165/4
Всього: упаковка (1)
246,99
Економія: -18,89 грн
228,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (1)
264,00
Економія: -51,00 грн
213,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 2
Всього: упаковка (1)
259,99
Економія: -31,89 грн
228,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
269,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
271,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -42,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
Всього: упаковка (1)
294,99
Економія: -66,89 грн
228,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
Всього: упаковка (1)
223,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Катеринопіль, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (1)
228,10 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
Всього: упаковка (1)
266,99
Економія: -38,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (2)
287,99
Економія: -59,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
Всього: упаковка (2)
255,99
Економія: -27,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
Всього: упаковка (1)
280,99
Економія: -52,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 168-Б
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -50,89 грн
228,10 грн