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Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7036 еластичний L/XL, №1 - Київ (733931) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
281,99
Економія: -53,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -42,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
267,99
Економія: -39,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -50,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -50,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (1)
266,99
Економія: -38,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
287,99
Економія: -59,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -50,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Краківська, 14/6
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -50,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 7
Всього: упаковка (1)
287,99
Економія: -59,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 19
Всього: упаковка (1)
280,99
Економія: -52,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 4
Всього: упаковка (1)
280,99
Економія: -52,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 18-Г
Всього: упаковка (1)
303,99
Економія: -75,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (1)
266,99
Економія: -38,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
287,99
Економія: -59,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -33,89 грн
228,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
223,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
Всього: упаковка (1)
287,99
Економія: -59,89 грн
228,10 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Погреби, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
294,99
Економія: -66,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 150
Всього: упаковка (1)
303,99
Економія: -75,89 грн
228,10 грн