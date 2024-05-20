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Бандаж на гомілковостопний суглоб 3041 размер 5, з додатковим фіксатором, №1 - Одеса (376910) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
581,10
Економія: -17,43 грн
563,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
534,35
Економія: -16,03 грн
518,32 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
581,10
Економія: -17,43 грн
563,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
581,10
Економія: -17,43 грн
563,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
581,10
Економія: -17,43 грн
563,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
599,02 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
581,10
Економія: -17,43 грн
563,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Глібова, 11
Всього: упаковка (1)
603,01 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (1)
534,35
Економія: -16,03 грн
518,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
601,84 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
464,65
Економія: -13,94 грн
450,71 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покровське, вул. Центральна, 17
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -219,10 грн
452,90 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
420,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 73
Всього: упаковка (1)
379,80
Економія: -11,39 грн
368,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
597,23 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -219,10 грн
452,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, вул. Стуса Василя, 1
Всього: упаковка (1)
572,00
Економія: -119,10 грн
452,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
596,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
598,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
597,91 грн