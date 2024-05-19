Бандаж на гомілковостопний суглоб 3041 размер 4, з додатковим фіксатором, №1 - Київ (376909) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 90 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 22
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37