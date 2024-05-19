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Бандаж на гомілковостопний суглоб 3041 размер 4, з додатковим фіксатором, №1 - Київ (376909) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,50 грн
461,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
600,62 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
672,00
Економія: -210,50 грн
461,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,50 грн
461,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
602,15 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,50 грн
461,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
581,10
Економія: -17,43 грн
563,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
464,65
Економія: -13,94 грн
450,71 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (3)
672,00
Економія: -210,50 грн
461,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
581,10
Економія: -17,43 грн
563,67 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,50 грн
461,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
581,10
Економія: -17,43 грн
563,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (2)
464,65
Економія: -13,94 грн
450,71 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
672,00
Економія: -210,50 грн
461,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,50 грн
461,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,50 грн
461,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
602,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 22
Всього: упаковка (2)
672,00
Економія: -210,50 грн
461,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,50 грн
461,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,50 грн
461,50 грн