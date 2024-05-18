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Бандаж на гомілковостопний суглоб 3041 размер 4, з додатковим фіксатором, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (376909) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
572,00
Економія: -110,30 грн
461,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,30 грн
461,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,30 грн
461,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
572,00
Економія: -110,30 грн
461,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
572,00
Економія: -110,30 грн
461,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (1)
572,00
Економія: -110,30 грн
461,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (1)
572,00
Економія: -110,30 грн
461,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
572,00
Економія: -110,30 грн
461,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (2)
672,00
Економія: -210,30 грн
461,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,30 грн
461,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (3)
672,00
Економія: -210,30 грн
461,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Всього: упаковка (1)
572,00
Економія: -110,30 грн
461,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
595,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
597,63 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,30 грн
461,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,30 грн
461,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 6
Всього: упаковка (1)
572,00
Економія: -110,30 грн
461,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
572,00
Економія: -110,30 грн
461,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -210,30 грн
461,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
572,00
Економія: -110,30 грн
461,70 грн