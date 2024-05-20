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Бандаж на гомілковостопний суглоб 3015 (ортез) розмір 3, з фіксатором, №1 - Одеса (355330) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1174,00
Економія: -172,50 грн
1001,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
1276,00
Економія: -274,50 грн
1001,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
1022,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом