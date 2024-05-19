Бандаж на гомілковостопний суглоб 3015 (ортез) розмір 3, з фіксатором, №1 - Київ (355330) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом