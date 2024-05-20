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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7021, еластичний аеропреновий розмір M, люкс, №1 - Одеса (180600) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (2)
942,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
956,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
956,80 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
891,80
Економія: -68,97 грн
822,83 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (2)
942,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
990,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
942,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
795,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
1016,70
Економія: -112,79 грн
903,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
1055,93
Економія: -107,61 грн
948,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
Всього: упаковка (1)
842,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
953,52
Економія: -138,32 грн
815,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
340,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
1056,99
Економія: -67,59 грн
989,40 грн