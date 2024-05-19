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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7021, еластичний аеропреновий розмір M, люкс, №1 - Київ (180600) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
898,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
Всього: упаковка (1)
340,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
881,06
Економія: -50,10 грн
830,96 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 19
Всього: упаковка (1)
846,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Всього: упаковка (1)
340,26 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
806,00
Економія: -24,18 грн
781,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4
Всього: упаковка (1)
1044,99
Економія: -131,89 грн
913,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 30
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
961,97
Економія: -54,02 грн
907,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
Всього: упаковка (1)
842,80 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
806,00
Економія: -24,18 грн
781,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
770,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
1054,91
Економія: -106,59 грн
948,32 грн