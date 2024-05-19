Бандаж на гомілковостопний суглоб 7021, еластичний аеропреновий розмір M, люкс, №1 - Київ (180600) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 30
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41