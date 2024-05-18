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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7021, еластичний аеропреновий розмір M, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (180600) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
1029,92
Економія: -153,64 грн
876,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
536,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
1041,86
Економія: -157,69 грн
884,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (2)
985,12
Економія: -161,80 грн
823,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (1)
1019,36
Економія: -123,35 грн
896,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
340,25 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
340,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
1050,88
Економія: -61,48 грн
989,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
893,00
Економія: -147,00 грн
746,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
946,70
Економія: -131,50 грн
815,20 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
909,00
Економія: -163,00 грн
746,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
912,54
Економія: -34,34 грн
878,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
1028,05
Економія: -124,14 грн
903,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
795,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
Всього: упаковка (1)
842,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (1)
966,00
Економія: -136,47 грн
829,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
948,48
Економія: -40,53 грн
907,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
896,28
Економія: -70,02 грн
826,26 грн