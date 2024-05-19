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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7021, еластичний аеропреновий розмір XL, люкс, №1 - Київ (180597) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
817,19 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
817,19 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (1)
340,26 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
487,85
Економія: -14,63 грн
473,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (1)
296,08 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
806,00
Економія: -24,18 грн
781,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
817,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
957,65
Економія: -133,28 грн
824,37 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (2)
895,51
Економія: -68,49 грн
827,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
940,24
Економія: -118,51 грн
821,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
940,96
Економія: -104,87 грн
836,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Любешів, вул. Незалежності, 60
Всього: упаковка (1)
999,99
Економія: -185,81 грн
814,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
1048,28
Економія: -115,75 грн
932,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
1027,16
Економія: -81,81 грн
945,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
563,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
536,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
938,88
Економія: -109,25 грн
829,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
921,94
Економія: -92,31 грн
829,63 грн