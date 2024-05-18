Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБандаж на гомілковостопний суглобЦіни в аптеках

Бандаж на гомілковостопний суглоб 7021, еластичний аеропреновий розмір S, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (180595) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
1051,14
Економія: -166,97 грн
884,17 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
1060,94
Економія: -58,46 грн
1002,48 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
956,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
1089,35
Економія: -141,03 грн
948,32 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
Всього: упаковка (1)
877,99
Економія: -63,81 грн
814,18 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
706,73 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
939,99 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
943,01 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Самбір, вул. Валова, 11
Всього: упаковка (2)
999,99
Економія: -185,81 грн
814,18 грн
Астарта
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Всього: упаковка (1)
858,50 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
Всього: упаковка (1)
1002,20 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
869,50 грн
Еко аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 4
Всього: упаковка (1)
667,31 грн
Волиньфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 15
Всього: упаковка (1)
695,13 грн
Волиньфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
667,31 грн
Волиньфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
869,69 грн