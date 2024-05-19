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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7021, еластичний аеропреновий розмір L, люкс, №1 - Київ (180589) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (1)
959,62
Економія: -62,53 грн
897,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (1)
1205,29
Економія: -203,09 грн
1002,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 1
Всього: упаковка (1)
873,98
Економія: -47,68 грн
826,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Всього: упаковка (1)
680,53
Економія: -32,71 грн
647,82 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Юності, 1-Б
Всього: упаковка (1)
340,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (1)
860,18
Економія: -33,88 грн
826,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Всього: упаковка (1)
448,01 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
806,00
Економія: -24,18 грн
781,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 2/1
Всього: упаковка (1)
419,65 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
806,00
Економія: -24,18 грн
781,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
932,79
Економія: -60,82 грн
871,97 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
806,00
Економія: -24,18 грн
781,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
934,00
Економія: -107,90 грн
826,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
638,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
915,99
Економія: -101,81 грн
814,18 грн