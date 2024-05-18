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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7011, еластичний розмір М, люкс, бежевий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (169451) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (1)
303,00
Економія: -9,09 грн
293,91 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (2)
347,00
Економія: -20,82 грн
326,18 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
336,00
Економія: -10,08 грн
325,92 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
324,00
Економія: -9,72 грн
314,28 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
317,00
Економія: -9,51 грн
307,49 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
Всього: упаковка (1)
325,00
Економія: -9,75 грн
315,25 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (2)
272,00
Економія: -8,16 грн
263,84 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
336,00
Економія: -10,08 грн
325,92 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
317,00
Економія: -15,85 грн
301,15 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
333,14 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нетішин, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
Всього: упаковка (1)
310,76 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Всього: упаковка (2)
333,14 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (2)
333,14 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 35
Всього: упаковка (1)
333,14 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Київська, 15
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
Всього: упаковка (1)
333,14 грн