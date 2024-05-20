Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняАплікаториаплікатори ЛяпкоАПЛІКАТОРИ ЛЯПКАЦіни в аптеках

АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА валик лицевий-М 3,5 Ag, №1 - Запоріжжя (179634) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (2)
498,05
Економія: -45,54 грн
452,51 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
489,41
Економія: -37,43 грн
451,98 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (2)
444,84
Економія: -35,98 грн
408,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
486,46
Економія: -77,88 грн
408,58 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
514,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
494,70
Економія: -79,05 грн
415,65 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
480,45
Економія: -64,74 грн
415,71 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека enter
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (3)
461,35
Економія: -43,64 грн
417,71 грн