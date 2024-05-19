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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА валик лицевий-М 3,5 Ag, №1 - Львів (179634) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Житомир, вул. Київська, 39
Всього: упаковка (1)
463,60
Економія: -54,36 грн
409,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (1)
499,94
Економія: -83,52 грн
416,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
465,50
Економія: -48,06 грн
417,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (3)
456,95
Економія: -44,88 грн
412,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (3)
470,98
Економія: -53,27 грн
417,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
470,68
Економія: -62,10 грн
408,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (2)
439,81
Економія: -30,95 грн
408,86 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
466,95
Економія: -51,24 грн
415,71 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
485,19
Економія: -69,54 грн
415,65 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
521,43
Економія: -53,65 грн
467,78 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
491,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (1)
491,10 грн