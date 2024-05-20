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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "BABY-NOVA" , №1 - Запоріжжя (179491) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (1)
110,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Північнодонецька, 2
Всього: упаковка (1)
111,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
92,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 12/14
Всього: упаковка (1)
96,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Губиниха, вул. Базарна, 22
Всього: упаковка (1)
111,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 4-Ж
Всього: упаковка (1)
111,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, 9
Всього: упаковка (1)
111,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 70-А
Всього: упаковка (1)
111,97 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 77
Всього: упаковка (1)
111,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дружківка, вул. Машинобудівників, 58
Всього: упаковка (2)
92,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, пров. Коперативний, 8-А
Всього: упаковка (1)
97,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
Всього: упаковка (1)
96,24 грн
Досвід довіра допомога
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
Всього: упаковка (1)
108,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (2)
111,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Незалежності, 46
Всього: упаковка (1)
111,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
Всього: упаковка (1)
110,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чкаловське, вул. Свободи, 18
Всього: упаковка (1)
111,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ново-Баварський, 77
Всього: упаковка (1)
111,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Всього: упаковка (1)
88,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (1)
91,58 грн