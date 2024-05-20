Всі аптеки України
Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніПрилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесіАспіраториМеханічні аспіраториНазальні механічні аспіраториАСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "BABY-NOVA"Ціни в аптеках

АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "BABY-NOVA" , №1 - Одеса (179491) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 14:00
Херсон, просп. Незалежності, 46
Всього: упаковка (1)
111,98 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Поштова, 67
Всього: упаковка (1)
111,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Мала Виска, вул. Шевченка Тараса, 9-Б/86-Б
Всього: упаковка (1)
90,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 70-А
Всього: упаковка (1)
111,97 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Цибулів, вул. Слави, 4
Всього: упаковка (1)
111,58 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Свободи, 77
Всього: упаковка (1)
111,69 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
Всього: упаковка (1)
111,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ружин, вул. Соборна, 60
Всього: упаковка (2)
111,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 7
Всього: упаковка (1)
112,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (1)
110,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
92,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Північнодонецька, 2
Всього: упаковка (1)
111,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 23
Всього: упаковка (1)
110,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Губиниха, вул. Базарна, 22
Всього: упаковка (1)
111,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 141/2
Всього: упаковка (1)
111,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Філатова Академіка, 26-А
Всього: упаковка (1)
111,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Всього: упаковка (1)
111,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (1)
111,64 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 14
Всього: упаковка (1)
110,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 15
Всього: упаковка (1)
108,20 грн