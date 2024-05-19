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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "BABY-NOVA" , №1 - Львів (179491) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
111,76 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
96,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (1)
92,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 177
Всього: упаковка (1)
91,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (2)
108,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 1-Б
Всього: упаковка (1)
109,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 23
Всього: упаковка (1)
110,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 7
Всього: упаковка (1)
112,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршанськ, перех. Гулія / Гагаріна Юрія, 5/10
Всього: упаковка (1)
112,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ружин, вул. Соборна, 60
Всього: упаковка (2)
111,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Цибулів, вул. Слави, 4
Всього: упаковка (1)
111,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
110,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Курортна, 62
Всього: упаковка (1)
96,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 15
Всього: упаковка (1)
108,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 89-А
Всього: упаковка (1)
110,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
Всього: упаковка (2)
110,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Всього: упаковка (1)
111,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (1)
111,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 14
Всього: упаковка (1)
110,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
91,75 грн