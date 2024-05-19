Всі аптеки України
Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніПрилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесіАспіраториМеханічні аспіраториНазальні механічні аспіраториАСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "BABY-NOVA"Ціни в аптеках

АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "BABY-NOVA" , №1 - Київ (179491) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
Всього: упаковка (2)
110,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (1)
84,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Всього: упаковка (1)
111,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
91,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 14
Всього: упаковка (1)
110,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 89-А
Всього: упаковка (1)
110,67 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 15
Всього: упаковка (1)
108,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ворзель, вул. Курортна, 62
Всього: упаковка (1)
96,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
110,84 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Літки, вул. Шевченка, 74-А
Всього: упаковка (1)
90,69 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Філатова Академіка, 26-А
Всього: упаковка (1)
111,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 141/2
Всього: упаковка (1)
111,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ружин, вул. Соборна, 60
Всього: упаковка (2)
111,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
Всього: упаковка (1)
111,49 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Іршанськ, перех. Гулія / Гагаріна Юрія, 5/10
Всього: упаковка (1)
112,04 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
Всього: упаковка (1)
111,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ічня, вул. Воскресінська, 28
Всього: упаковка (1)
90,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 7
Всього: упаковка (1)
112,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ладан, вул. Миру, 110
Всього: упаковка (1)
90,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Цибулів, вул. Слави, 4
Всього: упаковка (1)
111,58 грн