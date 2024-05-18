АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "BABY-NOVA" , №1 - Харків (179491) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ново-Баварський, 77
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чкаловське, вул. Свободи, 18
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, пров. Коперативний, 8-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
Досвід довіра допомога
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 37
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Губиниха, вул. Базарна, 22
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 12/14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дружківка, вул. Машинобудівників, 58