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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА краплинка 3,5 Ag, №1 - Одеса (151870) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
117,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
117,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
117,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
117,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
122,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (1)
138,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
117,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
122,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (1)
122,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
138,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -18,00 грн
107,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
120,17
Економія: -9,64 грн
110,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
96,59
Економія: -6,89 грн
89,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
109,65
Економія: -7,77 грн
101,88 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
128,00
Економія: -19,00 грн
109,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
133,00
Економія: -26,00 грн
107,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
133,00
Економія: -26,00 грн
107,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -18,00 грн
107,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -18,00 грн
107,00 грн