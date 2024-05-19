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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА краплинка 3,5 Ag, №1 - Львів (151870) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
122,32
Економія: -20,27 грн
102,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
107,40
Економія: -11,01 грн
96,39 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
138,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
96,59
Економія: -6,89 грн
89,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
109,65
Економія: -7,77 грн
101,88 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
128,00
Економія: -19,00 грн
109,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (1)
122,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
117,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
117,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
117,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
117,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
122,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (1)
138,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
117,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
122,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -18,00 грн
107,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
120,17
Економія: -9,64 грн
110,53 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
123,65
Економія: -13,30 грн
110,35 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
114,07
Економія: -10,17 грн
103,90 грн