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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА килимок великий 7 Ag, №1 - Запоріжжя (190485) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1933,00
Економія: -109,00 грн
1824,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
1933,00
Економія: -109,00 грн
1824,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1933,00
Економія: -109,00 грн
1824,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
1944,03
Економія: -86,03 грн
1858,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
1933,00
Економія: -109,00 грн
1824,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
1933,00
Економія: -109,00 грн
1824,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (4)
1948,19
Економія: -115,29 грн
1832,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
1906,15
Економія: -90,25 грн
1815,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
2003,46
Економія: -115,86 грн
1887,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
1939,54
Економія: -86,54 грн
1853,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
1965,95
Економія: -81,95 грн
1884,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
1901,22
Економія: -91,22 грн
1810,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
1956,55
Економія: -98,28 грн
1858,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
2073,39
Економія: -215,12 грн
1858,27 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (2)
1929,13
Економія: -96,23 грн
1832,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
1933,00
Економія: -109,00 грн
1824,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
1897,00
Економія: -73,00 грн
1824,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
Всього: упаковка (1)
1817,39
Економія: -63,49 грн
1753,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
1805,63
Економія: -99,63 грн
1706,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: упаковка (1)
1856,00
Економія: -110,00 грн
1746,00 грн