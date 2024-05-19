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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА килимок великий 7 Ag, №1 - Львів (190485) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
1843,48
Економія: -81,58 грн
1761,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
1743,40
Економія: -68,50 грн
1674,90 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
1796,22
Економія: -160,32 грн
1635,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (1)
1753,97
Економія: -103,65 грн
1650,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (2)
1926,77
Економія: -314,07 грн
1612,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 8
Всього: упаковка (3)
1758,28
Економія: -116,31 грн
1641,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (1)
1949,22
Економія: -123,82 грн
1825,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Театральна, 5
Всього: упаковка (1)
1936,06
Економія: -126,15 грн
1809,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
1835,88
Економія: -105,88 грн
1730,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (1)
1979,76
Економія: -154,36 грн
1825,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (3)
1805,71
Економія: -114,81 грн
1690,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
1867,09
Економія: -105,19 грн
1761,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (3)
1754,48
Економія: -63,58 грн
1690,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
1670,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
Всього: упаковка (1)
1979,00
Економія: -115,37 грн
1863,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
1954,63
Економія: -90,50 грн
1864,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
1947,83
Економія: -58,93 грн
1888,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (2)
1882,13
Економія: -72,22 грн
1809,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
1983,35
Економія: -157,95 грн
1825,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (3)
1900,80
Економія: -82,90 грн
1817,90 грн