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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА килимок великий 7 Ag, №1 - Київ (190485) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
1947,83
Економія: -58,93 грн
1888,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (3)
1900,80
Економія: -82,90 грн
1817,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (2)
1882,13
Економія: -72,22 грн
1809,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
1972,58
Економія: -147,18 грн
1825,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
1983,35
Економія: -157,95 грн
1825,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
2009,41
Економія: -120,51 грн
1888,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (3)
1754,48
Економія: -63,58 грн
1690,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (3)
1927,16
Економія: -109,26 грн
1817,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
1893,08
Економія: -242,54 грн
1650,54 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
1924,66
Економія: -178,63 грн
1746,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
Всього: упаковка (1)
1979,00
Економія: -115,37 грн
1863,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (3)
2008,85
Економія: -119,95 грн
1888,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
1954,63
Економія: -90,50 грн
1864,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
1801,80
Економія: -71,80 грн
1730,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (2)
1823,88
Економія: -53,98 грн
1769,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (4)
1805,71
Економія: -114,81 грн
1690,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1992,60
Економія: -167,20 грн
1825,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Всього: упаковка (2)
1881,94
Економія: -72,03 грн
1809,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (2)
1874,09
Економія: -80,19 грн
1793,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
2012,62
Економія: -187,22 грн
1825,40 грн