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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА килимок великий 7 Ag (275 х 480 мм), №1 - Київ (178176) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
1660,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1690,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14-А
Всього: упаковка (1)
1914,30 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Регенераторна, 4
Всього: упаковка (1)
1914,30 грн
Вітамін
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (2)
1826,00 грн
В інших містах:
Вета
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
2026,75 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
2250,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
2026,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
1864,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1860,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
1860,80 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
1914,30 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Всього: упаковка (1)
1847,60 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
1914,30 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23
Всього: упаковка (1)
1831,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом